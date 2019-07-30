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30 июля 2019, вторник, 18:50 431
Политика 2019-07-30T18:50:22+03:00
Українські Новини
У Зеленского готовят отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года

У Зеленского готовят отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, это будет довольно сложно", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит обсуждения со Всемирным банком касательно модели открытия рынка земли. Так, наиболее либеральная модель может способствовать увеличению роста экономики Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 п.п.

"Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель (открытия рынка земли, - ред.)", - сказал Гончарук.

Также сообщается, что у Зеленского хотят пересмотреть мораторий на экспорт леса.

Напомним, советник Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус уже заявлял, что команда Владимира Зеленского выступает за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли.

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