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02 вересня 2019, понеділок, 23:15 13
Суспільство 2019-09-03T00:00:02+03:00
Українські Новини
У московському СІЗО прийняли передачі для українських моряків і політв'язнів

У московському СІЗО прийняли передачі для українських моряків і політв'язнів

Передача українським політв'язням. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук
Передача українським політв'язням. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук

Сьогодні, 2 вересня, в СІЗО "Лефортово" в Москві (Росія) взяли передачі для 24 українських моряків і 8 політв'язнів. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

Так, журналіст повідомив, що в СІЗО взяли передачі для Романа Сущенко, Євгенія Панова, Олексія Сизоновича, Миколи Карпюка, Володимира Балуха, Павла Гриба, Станіслава Клиха і Олександра Кольченко. Про місцезнаходження Олега Сенцова невідомо.

Передача українським політв'язням. Фото: Роман Цимбалюк/ Передача українським політв'язням. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук

"Сьогодні обійшлося без великих і вже "фірмових" іменних зелених сумок - передачки невеликі. Хотілося б, щоб не було необхідності взагалі знову упаковувати їх", - написав Цимбалюк.

Як повідомляли Українські Новини, кількох українських політв'язнів перевели в московське СІЗО "Лефортово". Там знаходяться Станіслав Клих, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко.

Раніше росЗМІ повідомляли, що українських моряків вивезли з московського СІЗО.

Також Лефортовський районний суд Москви (Росія) продовжив арешт 24 українських полонених моряків до 24 жовтня.

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