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02 вересня 2019, понеділок, 22:52 12
Політика 2019-09-03T00:15:02+03:00
Українські Новини
Абромавічус заявив, що конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому" оголосять до кінця року

Абромавічус заявив, що конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому" оголосять до кінця року

Айварас Абромавічус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/
Айварас Абромавічус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius/

Айварас Абромавічус, якого Президент Володимир Зеленський призначив гендиректором державного концерну "Укроборонпром", заявив, що очолив його лише за певних причин. Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Так, Абромавічус заявив, що очолив "Укроборонпром" у зв'язку з процесами, які загрожували її міжнародному іміджу, а також національної безпеки.

Також він зазначив, що плани обрати нового директора на конкурсній основі залишаються в силі.

"І Президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора "Укроборонпрому". Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошений до кінця року", — заявив Абромавічус.

Він зазначив, що з червня наглядова рада держконцерну провела десятки співбесід і відібрала кількох претендентів на посаду гендиректора.

"Вперше в історії директор "Укроборонпрому" повинен бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Айварас Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.

А в липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса.

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