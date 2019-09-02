Абромавічус заявив, що конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому" оголосять до кінця року

Айварас Абромавічус, якого Президент Володимир Зеленський призначив гендиректором державного концерну "Укроборонпром", заявив, що очолив його лише за певних причин. Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.\r\nТак, Абромавічус заявив, що очолив "Укроборонпром" у зв'язку з процесами, які загрожували її міжнародному іміджу, а також національної безпеки. \r\nТакож він зазначив, що плани обрати нового директора на конкурсній основі залишаються в силі.\r\n"І Президент, і я, і всі члени Наглядової ради Концерну залишаємося прихильниками конкурсного відбору Генерального директора "Укроборонпрому". Це наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошений до кінця року", — заявив Абромавічус.\r\nВін зазначив, що з червня наглядова рада держконцерну провела десятки співбесід і відібрала кількох претендентів на посаду гендиректора.\r\n"Вперше в історії директор "Укроборонпрому" повинен бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у Концерні почали відбуватися речі, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни", — додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Айварас Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.\r\n\r\nА в липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса.\r\n