Другому власнику готелю "Токіо стар", де згоріли живцем 9 осіб, повідомили про підозру

У справі про пожежу в готелі "Токіо стар" в Одесі , де живцем згоріли 9 осіб, прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Так, повідомляється, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, тому було підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.

Як повідомляли Українські Новини, прокурор повідомив, що причиною масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб, включаючи іноземців, є коротке замикання.

Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.

Раніше, в ніч на 17 серпня, в одеській готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинуло 9 осіб, а ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 осіб особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. О 3:36 пожежу було локалізовано та о 4:32 ліквідовано.