37 осіб потрапили до лікарні через шаурму під Одесою

21 людину госпіталізовано через отруєння шаурмою в селищі Авангард Овідіопольського району (Одеська область) після того, як Супрун розповіла про отруєння, атеросклероз і ботулізм через шаурму

Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що всі госпіталізовані вживали їжу в одній і тій самій торговій точці з продажу шаурми.

Ще 5 людей лікуються амбулаторно.

Розпочато розслідування за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомляє "Думська" з посиланням на співробітницю Держпродспоживслужби в Одеській області Лідію Степанову, інцидент стався напередодні - в медустанови почали масово надходити люди з симптомами отруєнь і всього отруїлися 37 осіб.

"Спочатку 9 осіб, потім 21, в результаті, всього 37 осіб опинилися госпіталізовані - у всіх симптоми гастроентероколіту", - зазначила вона.

З'ясувалося, що всі постраждалі того дня купували шаурму в вуличній точці на вулиці Торговій. Через якийсь час їхній стан погіршився і їм знадобилася медична допомога.

Зазначається, що перевірити точку спочатку не вдалося, оскільки працівники закрили її, однак прибула на місце поліція допомогла перевіряючим зайти на об'єкт - у ході перевірки були виявлені численні порушення.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро. Раніше в Києві через масові отруєння закрили кілька ларьків з шаурмою. До цього в Києві не знайшли жодного законного кіоску з шаурмою, а 18 людей отруїлися на Софіївській Борщагівці.