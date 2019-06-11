Неполноценное вызывает наибольшее количество смертей в мире. Причем это не обязательно бедный рацион и недостаток калорий. Это - и чрезмерное потребление соли, сахара, переработанного мяса, а также недостаток цельнозерновых злаков и фруктов в рационе и высокий уровень потребления красного мяса, сосисок, колбасы, в том числе и шаурмы, которой кормили гостей и журналистов на съезде партии "Слуга народа", сладких подслащенных напитков и транс-жиров.

Об этом написала у себя в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, основу пирамиды здорового питания должны составлять сложные углеводы, овощи и фрукты. Далее следуют рыба, масла, семена, молочные продукты, еще меньше мяса, и совсем немного мусороеды: колбасок, сладостей, сладких напитков и алкоголя. Еда вне дома, если не отнестись к выбору тщательно, может эту пирамиду исказить или даже перевернуть. Ресторанный салатик из листьев салата - это мало овощей. Быстроеда делает верхушку пирамиды - ее основой.

Глава Минздрава привела примеры неполноценного питания, которое портит здоровье:

▪️ Хот-дог: содержит процесоване мясо, в котором есть нитрозамины (канцерогены), соль (гипертензия) и белый хлеб (он должен быть цельнозерновой или с отрубями, чтобы кишечник нам дарил витамины, а не запоры).

▪️ Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма это также риск пищевого отравления или даже ботулизма.

Напомним, на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормили шаурмой.

По словам Зеленского, Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, что вызвало бурное обсуждение и шквал критики в соцсетях.