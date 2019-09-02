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02 вересня 2019, понеділок, 19:52 17
Економіка 2019-09-02T22:00:02+03:00
Українські Новини
За місяць дизпаливо впало в ціні

За місяць дизпаливо впало в ціні

З 1 по 30 серпня роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,60% з 28,20 до 28,03 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Так, з початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 3,08% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 1-30 серпня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 30 серпня Середня ціна на 1 серпня 30 серпня в % до 1 серпня
ДП 28,03 28,20 99,40

Як повідомляли Українські Новини, з 1 по 30 серпня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,31% з 12,10 до 11,70 гривень за літр.

Тим часом Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус прогнозував, що поставки дизельного палива з Росії в Україну скоротяться в 2 рази до 100 тис. тонн в серпні.

Раніше Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу 1,75-4% поетапно з серпня та жовтня.

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