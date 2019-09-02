За останній місяць літа скраплений газ впав у ціні до 11,70 гривень за літр

З 1 по 30 серпня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,31% з 12,10 до 11,70 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nТак, з початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 12,10% з 13,31 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-30 серпня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 30 серпня\r\nСередня ціна на 1 серпня\r\n30 серпня в % на 1 серпня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,70\r\n12,10\r\n96,69\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після тривалого падіння скраплений газ почав дорожчати. Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні\/літр.\r\nРаніше скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до позначки 11,49 гривні\/літр.\r\nТакож представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.