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02 вересня 2019, понеділок, 18:16 9
Економіка 2019-09-02T19:45:02+03:00
Українські Новини
За останній місяць літа скраплений газ впав у ціні до 11,70 гривень за літр

За останній місяць літа скраплений газ впав у ціні до 11,70 гривень за літр

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

З 1 по 30 серпня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 3,31% з 12,10 до 11,70 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Так, з початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 12,10% з 13,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-30 серпня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 30 серпня Середня ціна на 1 серпня 30 серпня в % на 1 серпня
СПБТ 11,70 12,10 96,69

Як повідомляли Українські Новини, після тривалого падіння скраплений газ почав дорожчати. Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у вівторок, 27 серпня, у порівнянні з п'ятницею, 23 серпня, підвищилися на 0,5%, або на 6 копійок до 11,55 гривні/літр.

Раніше скраплений газ продовжував падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до позначки 11,49 гривні/літр.

Також представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

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