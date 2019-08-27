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27 августа 2019, вторник, 22:00 96
Экономика 2019-08-27T23:45:01+03:00
Українські Новини
После длительного падения сжиженный газ начал дорожать

После длительного падения сжиженный газ начал дорожать

Сжиженный газ. Фото: pixabay
Сжиженный газ. Фото: pixabay

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 27 августа, по сравнению с пятницей, 23 августа, повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,55 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 13,22% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 27 августа:

Область СПБТ
Винницкая 11,55
Волынская 11,46
Днепропетровская 11,44
Донецкая 12,03
Житомирская 11,38
Закарпатская 11,49
Запорожская 11,44
Ивано-Франковская 11,51
Киев 11,64
Киевская 11,37
Кировоградская 11,51
Луганская 12,00
Львовская 11,83
Николаевская 11,72
Одесская 11,85
Полтавская 11,69
Ровенская 11,46
Сумская 11,41
Тернопольская 11,43
Харьковская 11,76
Херсонская 11,62
Хмельницкая 11,23
Черкасская 11,65
Черниговская 10,91
Черновицкая 11,38
Средняя цена* 11,55

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжал падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр.

Ранее представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.

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