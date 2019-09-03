Захід України накриють дощі, грози і похолодання

Сьогодні, 3 вересня, на заході України похолодає. На решті території погода збережеться спекотною, як і в попередні дні вересня.\r\nПро це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"Похолодання завтра прийде на Захід України. Температура повітря знизиться до +18+23 градусів. На Хмельниччині та Тернопільщині ще до +26, а ось на Волині, Рівненщині і, звичайно, в Карпатах, буде ще свіжіше, +15+18 градусів. Більша частина території України і не думає про осінь - сухо та спекотно, +27..+33 градуси", - написала вона.\r\nЗа прогнозом синоптика, дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, також вологість може торкнутися Житомирщини та Київщини.\r\nНа решті території переважно сухо.\r\nУ Києві завтра, 3 вересня, погода буде спекотною, близько +30 градусів, сонячно, проте є ймовірність вологих хмарок.\r\nПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко \r\nЯк повідомляли Українські Новини, літо в Києві перевищило кліматичну норму майже на 3 градуси.\r\nКрім того, згідно з прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня очікуються дощі.