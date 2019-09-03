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03 вересня 2019, вівторок, 06:00 4 Карта
Життя 2019-09-03T06:46:20+03:00
Українські Новини
Захід України накриють дощі, грози і похолодання

Захід України накриють дощі, грози і похолодання

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Сьогодні, 3 вересня, на заході України похолодає. На решті території погода збережеться спекотною, як і в попередні дні вересня.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Похолодання завтра прийде на Захід України. Температура повітря знизиться до +18+23 градусів. На Хмельниччині та Тернопільщині ще до +26, а ось на Волині, Рівненщині і, звичайно, в Карпатах, буде ще свіжіше, +15+18 градусів. Більша частина території України і не думає про осінь - сухо та спекотно, +27..+33 градуси", - написала вона.

За прогнозом синоптика, дощі з локальними грозами пройдуть на Заході, також вологість може торкнутися Житомирщини та Київщини.

На решті території переважно сухо.

У Києві завтра, 3 вересня, погода буде спекотною, близько +30 градусів, сонячно, проте є ймовірність вологих хмарок.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, літо в Києві перевищило кліматичну норму майже на 3 градуси.

Крім того, згідно з прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, з другого тижня очікуються дощі.

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