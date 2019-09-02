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02 сентября 2019, понедельник, 13:54 587
Жизнь 2019-09-02T14:01:50+03:00
Українські Новини
Завтра часть Украины накроют дожди с грозами

Завтра часть Украины накроют дожди с грозами

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В начале сентября жара не отступает, во вторник, 3 сентября, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Прогноз погоды Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, умеренный, местами существенный дождь, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+25 градусов, на крайнем западе +14…+19 градусов.

В Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в Луганской области +9…+14 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

2 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели.

Также синоптики рассказали о прогнозе погоды на осень

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