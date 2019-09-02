Завтра часть Украины накроют дожди с грозами

В начале сентября жара не отступает, во вторник, 3 сентября, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nПрогноз погоды Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, умеренный, местами существенный дождь, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+25 градусов, на крайнем западе +14…+19 градусов.\r\nВ Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Сваляве ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в Луганской области +9…+14 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\n2 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, дожди ожидаются со второй недели.\r\nТакже синоптики рассказали о прогнозе погоды на осень.