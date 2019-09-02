Використання паперів між держорганами Кабмін хоче заборонити з жовтня

Кабінет Міністрів має намір відмовитися від паперового документообігу з 1 жовтня 2019 року.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі Президента Володимира Зеленського з керівництвом Кабміну і Верховної Ради в понеділок, передають Українські Новини.

"Також з 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обороту. Ми плануємо заборонити використання і обмін між державними органами паперами. Це дуже амбітне завдання, яке стоїть перед міністром Кабінету Міністрів. Я оцінюю виконання цього завдання як реалістичне", - сказав він.

Прем'єр також зазначив, що уряд має намір до кінця 2019 року провести інвентаризацію в частині паперового документообігу в країні і за її результатами підготувати план цифровізації України в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів документування діяльності уряду в електронній формі з 2018 року.

Тим часом Кабінет міністрів ставить за мету зростання економіки на 40% за наступні 5 років.

У свою чергу Зеленський доручив провести кадрове перезавантаження в "Укравтодорі" і низці органів держвлади до 2020.