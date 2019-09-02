Директор "РІА Новини Україна" Вишинський просить суд повернути йому закордонний паспорт

Директор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський просить суд повернути йому паспорт для виїзду за кордон.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.

"Відповідне клопотання відправлено в суд", - сказав він.

За його словами, ця процедура займає певний час.

Клопотання про повернення Вишинському паспорта було направлено до суду поштою.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.



На питання журналістів про те, що Вишинський зробить в першу чергу після звільнення, він відповів, що скучив за гарячою водою, оскільки в СІЗО її не було.



Також повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за справою директора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського, затримання якого визнав законним Верховний суд.

Раніше арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.