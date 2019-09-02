Директор "РІА Новини Україна" Вишинський просить суд повернути йому закордонний паспорт

Директор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський просить суд повернути йому паспорт для виїзду за кордон.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.\r\n"Відповідне клопотання відправлено в суд", - сказав він.\r\nЗа його словами, ця процедура займає певний час.\r\nКлопотання про повернення Вишинському паспорта було направлено до суду поштою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.На питання журналістів про те, що Вишинський зробить в першу чергу після звільнення, він відповів, що скучив за гарячою водою, оскільки в СІЗО її не було.Також повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.\r\n15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за справою директора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського, затримання якого визнав законним Верховний суд.\r\nРаніше арешт Вишинського знову продовжили. \r\nТакож ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.