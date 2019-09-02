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02 вересня 2019, понеділок, 14:08 10
Судова влада 2019-09-02T14:45:04+03:00
Українські Новини
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно

Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно

Адвокат Євген Солодко вважає, що не потрібно порушувати збалансовану систему і скасовувати адвокатську монополію з представництва в судах.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вважаю, що ця позиція неправильна. Чому? Тому що адвокати в силу і Конституції, і міжнародних практик надають професійну юридичну допомогу. У законопроекті зазначено, що це знизить навантаження на бюджет. Але насправді, якщо автори законопроекту так турбуються за бюджет, то ніщо не заважає зробити виняток з цих правил та внести зміни в законодавство, що юрисконсульти центральних органів виконавчої влади представляють інтереси своїх організацій. Все. Нічого складного. І для цього не потрібно оперувати термінами "скасувати адвокатськую монополію" і так далі", - сказав він.

За його словами, в судах інтереси представляють професійні адвокати і вони несуть відповідальність за свої дії перед органами адвокатського самоврядування, які працюють у відповідності з вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

"У рамках реформування судової системи були внесені зміни до всіх процесуальних кодексів щодо зловживання правом. Завдяки цьому вдалося побудувати збалансовану систему", - наголосив Солодко.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») переконаний, що комітети ВРУ не можуть проводити засідання в міжсесійний період.

Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.

Рада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.

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