Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно

Адвокат Євген Солодко вважає, що не потрібно порушувати збалансовану систему і скасовувати адвокатську монополію з представництва в судах.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вважаю, що ця позиція неправильна. Чому? Тому що адвокати в силу і Конституції, і міжнародних практик надають професійну юридичну допомогу. У законопроекті зазначено, що це знизить навантаження на бюджет. Але насправді, якщо автори законопроекту так турбуються за бюджет, то ніщо не заважає зробити виняток з цих правил та внести зміни в законодавство, що юрисконсульти центральних органів виконавчої влади представляють інтереси своїх організацій. Все. Нічого складного. І для цього не потрібно оперувати термінами "скасувати адвокатськую монополію" і так далі", - сказав він.

За його словами, в судах інтереси представляють професійні адвокати і вони несуть відповідальність за свої дії перед органами адвокатського самоврядування, які працюють у відповідності з вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

"У рамках реформування судової системи були внесені зміни до всіх процесуальних кодексів щодо зловживання правом. Завдяки цьому вдалося побудувати збалансовану систему", - наголосив Солодко.

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