підписатися на розсилку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 серпня 2019, пʼятниця, 10:05 7
Верховна Рада і партії 2019-08-30T10:45:01+03:00
Українські Новини
Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського

Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського

Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕТ

Верховна Рада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Президента Володимира Зеленського.

Відповідні рішення прийняті на засіданні Ради, передають Українські Новини.

Зеленський звернувся до голови Ради Дмитра Разумкова з листом, в якому згідно з частиною 2 ст. 93 Конституції визначив як невідкладні для позачергового розгляду низку проектів законів.

Додатковим голосуванням з кожного проекту парламент доручив відповідним комітетам невідкладно розглянути кожен згаданий законопроект.

Серед згаданих ініціатив вказані законопроект про процедуру імпічменту Президента №1012, про скасування адвокатської монополії №1013, про закріплення у Конституції повноважень Президента призначати директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) №1014, про скорочення складу парламенту і введення пропорційної виборчої системи №1017, про протидію зловживанням прав депутатів у ході законодавчої процедури №1043, про перезавантаження влади №1066, про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України №1075.

Всього комітетам доручено розглянути в терміновому порядку понад 50 проектів законів.

При цьому, згідно з регламентом, термін подання альтернативних законопроектів становить 2 тижні.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Раніше Зеленський назвав умову, при якій готовий розпустити Раду.

Більше новин про: Верховна Рада Дмитро Разумков

Архів
Новини
Макрон обговорив із Зеленським підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" у вересні 11:02
НАБУ підозрює заступника міністра екології Вакараша в недекларуванні будинку 10:53
Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко 10:47
ДБР офіційно підтвердило обшуки в НГТУ 10:44
Кабмін звільнив керівника апарату прем'єра Боденчука 10:31
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok