Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського

Верховна Рада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Президента Володимира Зеленського.\r\nВідповідні рішення прийняті на засіданні Ради, передають Українські Новини.\r\nЗеленський звернувся до голови Ради Дмитра Разумкова з листом, в якому згідно з частиною 2 ст. 93 Конституції визначив як невідкладні для позачергового розгляду низку проектів законів.\r\nДодатковим голосуванням з кожного проекту парламент доручив відповідним комітетам невідкладно розглянути кожен згаданий законопроект. \r\nСеред згаданих ініціатив вказані законопроект про процедуру імпічменту Президента №1012, про скасування адвокатської монополії №1013, про закріплення у Конституції повноважень Президента призначати директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) №1014, про скорочення складу парламенту і введення пропорційної виборчої системи №1017, про протидію зловживанням прав депутатів у ході законодавчої процедури №1043, про перезавантаження влади №1066, про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України №1075. \r\nВсього комітетам доручено розглянути в терміновому порядку понад 50 проектів законів. \r\nПри цьому, згідно з регламентом, термін подання альтернативних законопроектів становить 2 тижні. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nРаніше Зеленський назвав умову, при якій готовий розпустити Раду.