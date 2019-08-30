Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського

Верховна Рада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Президента Володимира Зеленського.

Відповідні рішення прийняті на засіданні Ради, передають Українські Новини.

Зеленський звернувся до голови Ради Дмитра Разумкова з листом, в якому згідно з частиною 2 ст. 93 Конституції визначив як невідкладні для позачергового розгляду низку проектів законів.

Додатковим голосуванням з кожного проекту парламент доручив відповідним комітетам невідкладно розглянути кожен згаданий законопроект.

Серед згаданих ініціатив вказані законопроект про процедуру імпічменту Президента №1012, про скасування адвокатської монополії №1013, про закріплення у Конституції повноважень Президента призначати директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) №1014, про скорочення складу парламенту і введення пропорційної виборчої системи №1017, про протидію зловживанням прав депутатів у ході законодавчої процедури №1043, про перезавантаження влади №1066, про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України №1075.

Всього комітетам доручено розглянути в терміновому порядку понад 50 проектів законів.

При цьому, згідно з регламентом, термін подання альтернативних законопроектів становить 2 тижні.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Раніше Зеленський назвав умову, при якій готовий розпустити Раду.