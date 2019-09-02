Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») переконаний, що комітети ВРУ не можуть проводити засідання в міжсесійний період.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

За його словами, це суперечить Конституції та Закону «Про регламент».

Зокрема, мова йде про засідання Комітету ВР з питань правової політики, на якому розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії.

"Я заявив, що згідно з Конституцією Верховна Рада працює сесійно і відповідно до статті 9 закону "Про Регламент", сесії складаються з пленарних засідань Верховної Ради і засідань комітетів. Тому, на жаль, проводити засідання комітету в період між сесіями законодавчо неможливо. Тобто по суті, це заборонено. Голова комітету заплуталася в показаннях, заявивши спочатку, що вони проводять комітет на вимогу половини депутатів - членів комітету, потім, що засідання проводиться на вимогу голови Верховної Ради, потім, що Рада дала доручення. Тим не менш, вони вирішили проводити засідання комітету. Я в незаконних діях, тим більше пов'язаних зі змінами до Конституції, приймати участь не хочу. Тим більше я чітко усвідомлюю, що ці дії незаконні", - сказав він.

За його словами, на комітеті розглядається одне єдине питання - про можливість відправити законопроект "Про скасування адвокатської монополії" у Конституційний суд.

"Якщо вони хочуть дотриматися Регламенту, то зможуть обговорити лише можливість або неможливість відправити цей законопроект до Конституційного суду для надання висновку. Тобто сьогодні має бути не змістовне обговорення законопроекту, а лише можливість направлення його до КС. Змістовне обговорення починається під час підготовки до прийняття", - підкреслив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.

Рада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.