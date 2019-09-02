Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») переконаний, що комітети ВРУ не можуть проводити засідання в міжсесійний період.\r\nПро це він сказав у коментарі Українським Новинам.\r\nЗа його словами, це суперечить Конституції та Закону «Про регламент».\r\nЗокрема, мова йде про засідання Комітету ВР з питань правової політики, на якому розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії.\r\n"Я заявив, що згідно з Конституцією Верховна Рада працює сесійно і відповідно до статті 9 закону "Про Регламент", сесії складаються з пленарних засідань Верховної Ради і засідань комітетів. Тому, на жаль, проводити засідання комітету в період між сесіями законодавчо неможливо. Тобто по суті, це заборонено. Голова комітету заплуталася в показаннях, заявивши спочатку, що вони проводять комітет на вимогу половини депутатів - членів комітету, потім, що засідання проводиться на вимогу голови Верховної Ради, потім, що Рада дала доручення. Тим не менш, вони вирішили проводити засідання комітету. Я в незаконних діях, тим більше пов'язаних зі змінами до Конституції, приймати участь не хочу. Тим більше я чітко усвідомлюю, що ці дії незаконні", - сказав він.\r\nЗа його словами, на комітеті розглядається одне єдине питання - про можливість відправити законопроект "Про скасування адвокатської монополії" у Конституційний суд.\r\n"Якщо вони хочуть дотриматися Регламенту, то зможуть обговорити лише можливість або неможливість відправити цей законопроект до Конституційного суду для надання висновку. Тобто сьогодні має бути не змістовне обговорення законопроекту, а лише можливість направлення його до КС. Змістовне обговорення починається під час підготовки до прийняття", - підкреслив депутат.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді скасувати адвокатську монополію в Україні.\r\nРада скоротила для ряду законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.\r\n \r\n