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  • Блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований, розпочато будівництво моста, - Зеленський
02 вересня 2019, понеділок, 13:42 32
Політика 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
Блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований, розпочато будівництво моста, - Зеленський

Блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований, розпочато будівництво моста, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований і розпочато будівництво мосту.

Про це він сказав на нараді з силовиками, передають Українські Новини.

"Є перемоги, демонтували нарешті на окупованій території Сталінці Луганської блокпост. Починаємо будувати міст в Станиці Луганській", - сказав він.

Зеленський подякував представників української сторони, які займалися цим стратегічним питанням.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують саботувати початок відновлення мосту в Станиці Луганській.


Раніше бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил.

Тим часом українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.

У серпні у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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