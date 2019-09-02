Блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований, розпочато будівництво моста, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтований і розпочато будівництво мосту.\r\nПро це він сказав на нараді з силовиками, передають Українські Новини.\r\n"Є перемоги, демонтували нарешті на окупованій території Сталінці Луганської блокпост. Починаємо будувати міст в Станиці Луганській", - сказав він.\r\nЗеленський подякував представників української сторони, які займалися цим стратегічним питанням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують саботувати початок відновлення мосту в Станиці Луганській.Раніше бойовики побудували біля мосту в Станиці Луганській нову споруду і зривають розведення сил.\r\nТим часом українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.У серпні у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.