Боевики построили возле моста в Станице Луганской новое сооружение и срывают разведение сил

Боевики "ЛНР" срывают разведение сил в Станице Луганской, построив новые фортификационные сооружения возле моста.\r\nОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.\r\n"В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1. Следует отметить, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых милитаристских структур", - говорится в сообщении.\r\n\r\nОтмечается, что такие действия срывают разведение сил в Станице, а также не дают возможности украинской стороне начать ремонт моста. \r\nНапомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.\r\nРанее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.\r\nТакже в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.