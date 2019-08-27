Боевики построили возле моста в Станице Луганской новое сооружение и срывают разведение сил

Боевики "ЛНР" срывают разведение сил в Станице Луганской, построив новые фортификационные сооружения возле моста.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1. Следует отметить, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых милитаристских структур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия срывают разведение сил в Станице, а также не дают возможности украинской стороне начать ремонт моста.

Напомним, украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской.

Ранее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.