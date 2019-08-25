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25 августа 2019, воскресенье, 15:15 27
Силовые структуры 2019-08-25T15:17:31+03:00
Українські Новини
Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС
Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в ведомстве.

Как сообщается, утром 25 августа украинские пиротехники приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не были проведены никакие инженерные работы.

Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, которые проводятся с украинской стороны.

Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООСМост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Ранее в СЦКК заявили, что боевики затягивают демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Также в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

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