Зеленський доручив скасувати мораторій на продаж землі до грудня

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

Про це він повідомив на нараді з Кабміном, Радою і правоохоронцями, передають Українські Новини.

"Розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільгосппризначення і скасування мораторію на продаж землі до 1 жовтня 2019. Прийняти закон про ринок земель сільгосппризначення і скасувати мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року", - сказав він.

Зеленський також закликав пояснити суспільству, що модель земельної реформи спрямована на розвиток фермерства і захист інтересів власника, тому забирати землю ніхто не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прогнозував, що до кінця поточного року буде проведена земельна реформа, а з 2020 року буде запущений ринок землі тоді, як у Зеленського ще в липні почали готувати скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року.