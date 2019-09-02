підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 13:00 32
Президент 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив скасувати мораторій на продаж землі до грудня

Зеленський доручив скасувати мораторій на продаж землі до грудня

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

Про це він повідомив на нараді з Кабміном, Радою і правоохоронцями, передають Українські Новини.

"Розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільгосппризначення і скасування мораторію на продаж землі до 1 жовтня 2019. Прийняти закон про ринок земель сільгосппризначення і скасувати мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року", - сказав він.

Зеленський також закликав пояснити суспільству, що модель земельної реформи спрямована на розвиток фермерства і захист інтересів власника, тому забирати землю ніхто не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прогнозував, що до кінця поточного року буде проведена земельна реформа, а з 2020 року буде запущений ринок землі тоді, як у Зеленського ще в липні почали готувати скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року.

Більше новин про: Володимир Зеленський Мораторій на продаж землі Ринок землі Рада 9 скликання

Архів
Новини
У Дніпропетровській області згоріло 3,2 гектари лісу 14:49
Рада розгляне у вівторок законопроект про скасування недоторканності 14:44
Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для ЗМІ режимі 14:43
Гончарук назвав найближчі пріоритети Кабміну 14:36
Кабмін має намір проводити засідання частково в закритому режимі, - Дубілет 14:29
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok