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02 вересня 2019, понеділок, 12:03 14
Президент 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче надати народу право подавати законопроекти

Зеленський хоче надати народу право подавати законопроекти

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції "Рада"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді надати народу право законодавчої ініціативи.

Про це йдеться в законопроекті №1015 від 29 серпня, передають Українські Новини.

Відповідні зміни пропонується внести до Конституцію.

На сьогодні вона визначає, що право законодавчої ініціативи належить Президенту, Кабінету Міністрів та депутатам Верховної Ради.

Володимир Зеленський пропонує доповнити цей перелік народом.

При цьому конкретна процедура реєстрації законопроектів громадянами в цьому законопроекті не прописано.

Зеленський пропонує закріпити в Конституції, що право законодавчої ініціативи народу реалізується в порядку, визначеному законами.

Законопроекту, який би визначав такий порядок, Президент поки не вносив.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський пропонує Раді скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему.

Також Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

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