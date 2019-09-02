Зеленський хоче надати народу право подавати законопроекти

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді надати народу право законодавчої ініціативи.\r\nПро це йдеться в законопроекті №1015 від 29 серпня, передають Українські Новини.\r\nВідповідні зміни пропонується внести до Конституцію.\r\nНа сьогодні вона визначає, що право законодавчої ініціативи належить Президенту, Кабінету Міністрів та депутатам Верховної Ради.\r\nВолодимир Зеленський пропонує доповнити цей перелік народом.\r\nПри цьому конкретна процедура реєстрації законопроектів громадянами в цьому законопроекті не прописано.\r\nЗеленський пропонує закріпити в Конституції, що право законодавчої ініціативи народу реалізується в порядку, визначеному законами.\r\nЗаконопроекту, який би визначав такий порядок, Президент поки не вносив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський пропонує Раді скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему.\r\nТакож Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.