Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 суддів до 100 суддів.

Про це йдеться в законопроекті Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", зареєстрованому в Раді 29 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з законопроектом, до складу Верховного суду входять судді у кількості не більш як 100 осіб.

Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді у кількості не більш як 200 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що зарплати суддів Верховного суду невиправдано високі.

Представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.