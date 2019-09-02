підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 вересня 2019, понеділок, 11:49 4
Судова влада 2019-09-02T11:53:30+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів

Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів

Верховний суд України Фото: Судова влада
Верховний суд України Фото: Судова влада

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 суддів до 100 суддів.

Про це йдеться в законопроекті Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", зареєстрованому в Раді 29 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з законопроектом, до складу Верховного суду входять судді у кількості не більш як 100 осіб.

Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді у кількості не більш як 200 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що зарплати суддів Верховного суду невиправдано високі.

Представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

 

Більше новин про: Судова реформа Володимир Зеленський Верховний суд судді

Архів
Новини
Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів 11:49
Рубль впав в ціні 11:39
Для відновлення інфраструктури необхідно вирішити питання менеджмент, і лише згодом фінансів, - Голик 11:37
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
Зеленський пропонує надати Президентові право затверджувати план оборони та його структуру 11:35
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok