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18 июня 2019, вторник, 11:08 76
Судебная власть 2019-06-18T11:09:19+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действу

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

Стефанчук убежден, что основным критерием осуществления правосудия должен быть прежде всего профессионализм судей, а не их количество. По его убеждению, судебная реформа требует качественно нового подхода на всех уровнях.

"Вопрос не в том, какое количество судей. А вопрос в том, какое их предназначение. Почему в США 9 судей в Верховном суде? Потому что там работает (эффективно) первая и вторая инстанция. В Украине, к сожалению, большие вопросы мы ставим как раз по первой и второй инстанции. Потому что правосудие должно осуществляться на профессиональном уровне, а на самый верх доходить в исключительных случаях. А у нас все делается так, чтобы правосудие осуществлялось только на уровне Верховного суда. Поэтому, это нужно менять и внедрять квалифицированный подход к решению дел, начиная с низов", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего Президента Петра Порошенко и считает, что она была проведена на три с минусом.

Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин считает, что в судебной реформе необходимо вернутся к статус-кво, на исходные позиции Конституции 2016 года.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Больше новостей о: Верховный Суд Зеленский Руслан Стефанчук американская модель

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