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11 июля 2019, четверг, 09:53 2006
Судебная власть 2019-07-11T10:04:20+03:00
Українські Новини
Зарплаты судей Верховного суда не оправданы, - Речицкий

Зарплаты судей Верховного суда не оправданы, - Речицкий

Украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий считает, что зарплаты судей Верховного суда неоправданно высокие.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Для меня не так важно сколько Верховных судов у нас. Для меня намного вызывающим является то, что судьи Верховного суда получают по 10 тыс евро в месяц. Это фантастика, поскольку в несколько десятков раз эта сумма превышает среднюю зарплату в стране. Скажем, в Литве судьи высшего ранга получают в три раза больше средней зарплаты по стране. У нас бы это составляло около 1000 долларов, так как средняя зарплата составляет 300 евро. А у них 10 тыс евро. Вот эти вещи нужно (разрешать). А судьи Конституционного суда имеют еще высший уровень зарплаты. И это такой контраст. У них зарплаты почти как у судей Верховного суда США. Согласитесь, вот это является поразительным", - убежден Речицкий.

По его мнению, следует это пересмотреть и восстановить справедливость.

Как сообщали Українські Новини, юрист Николай Сирый считает, что в Верховный суд должна зайти четкая правовая идеология и он должен стать институтом, из профессионалов, умеющих не только читать законы, но и понимающих их идеологию и содержание.

Судья предыдущего состава Верховного суда Украины Галина Каныгина считает, что действующую модель Верховного суда, где действует 200 судей, нужно пересматривать.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

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