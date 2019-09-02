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02 вересня 2019, понеділок, 11:35 4
Президент 2019-09-02T11:49:47+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує надати Президентові право затверджувати план оборони та його структуру

Зеленський пропонує надати Президентові право затверджувати план оборони та його структуру

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді надасть Президенту право затверджувати план оборони і його структуру.

Про це йдеться в законопроекті №1011, зареєстрованому в Раді 29 серпня, передають Українські Новини.

зокрема, передбачено, що для організації оборони держави Президент україни за поданням Кабінету Міністрів затверджує структуру плану оборони України та план оборони країни.

Порядок розробки плану оборони визначається Кабміном.

У законопроекті також дається законодавче визначення плану оборони України.

План оборони країни - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону "Про оборону".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений Міністерством оборони на виконання плану першочергових заходів щодо запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого тоді Президентом - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Петром Порошенком 27 листопада 2018 року.

Передбачається, що прийняття закону дозволить скоординувати діяльність сил оборони і підготувати органи держвлади, місцевого самоврядування, системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі військової агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.

Зеленський хоче забрати Нацгвардію у Авакова і підпорядкувати її собі.

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