Долар обвалився з приходом осені

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 серпня на 2,84 коп. до 25,2872 UAH\/USD, курс купівлі – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 11,72 коп. до 27,4597 UAH\/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,07 27,9984 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9781\r\n25,2872\r\n27,4597\r\n27,9984\r\n3,38\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1200\r\n25,5000\r\n27,6000\r\n28,5000\r\n3,72\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,4500\r\n25,1700\r\n27,0000\r\n27,8000\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні. Також гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nРаніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. \r\nКрім того, повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.\r\n