Долар обвалився з приходом осені

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 серпня на 2,84 коп. до 25,2872 UAH/USD, курс купівлі – на 5,06 коп. до 24,9781 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,72 коп. до 27,4597 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,07 27,9984 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,9781 25,2872 27,4597 27,9984 3,38 3,94 Максимальний 25,1200 25,5000 27,6000 28,5000 3,72 5,00 Мінімальний 24,4500 25,1700 27,0000 27,8000 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, за останній тиждень літа долар і євро злетіли в ціні.



Також гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.



Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Раніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

Крім того, повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.