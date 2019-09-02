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02 вересня 2019, понеділок, 08:30 15
Транспорт 2019-09-02T11:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні аеропорт "Київ" закриють на реконструкцію: як будуть здійснюватися рейси

Сьогодні аеропорт "Київ" закриють на реконструкцію: як будуть здійснюватися рейси

Реконструкція аеропорту
Реконструкція аеропорту "Київ". Фото: facebook.com/airportkiev

Сьогодні, 2 вересня, міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського закривається на реконструкцію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.

Так, аеропорт призупинить роботу з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.

В цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Рейси розподілили між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".

З терміналу D будуть вилітати пасажири:

  • Alitalia,
  • Pegasus Airlines,
  • Мотор Січ,
  • Belavia - Belarusian Airlines
  • LOT.

В терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній:

  • Wizz Air,
  • Ernest Airlines,
  • Buta Airways,
  • Jonika Airlines,
  • Vueling.

Аеропорт "Київ" буде відкрито з 9:00 12 вересня, всі рейси будуть виконуватися за розкладом на цей день.

Вартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.

У свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт впорається з додатковим навантаженням.

Як повідомляли Українські Новини, у липні пройшли обшуки в аеропортах "Київ" "Запоріжжя".

Крім того, на початку липня в аеропортах Києва було затримано одразу 17 рейсів на виліт, в також один рейс був скасований.

 

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