Сьогодні аеропорт "Київ" закриють на реконструкцію: як будуть здійснюватися рейси

Сьогодні, 2 вересня, міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського закривається на реконструкцію.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту.\r\nТак, аеропорт призупинить роботу з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги.\r\nВ цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".\r\nРейси розподілили між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль".\r\nЗ терміналу D будуть вилітати пасажири:\r\n\r\nAlitalia,\r\nPegasus Airlines,\r\nМотор Січ,\r\nBelavia - Belarusian Airlines\r\nLOT.\r\n\r\nВ терміналі F будуть обслуговувати рейси авіакомпаній:\r\n\r\nWizz Air,\r\nErnest Airlines,\r\nButa Airways,\r\nJonika Airlines,\r\nVueling.\r\n\r\nАеропорт "Київ" буде відкрито з 9:00 12 вересня, всі рейси будуть виконуватися за розкладом на цей день.\r\nВартість робіт оцінюється в 33 млн гривень.\r\nУ свою чергу міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) зазначив, що вересневе збільшення кількості рейсів, яке відбудеться на час ремонту в "Києві", є плановим і аеропорт впорається з додатковим навантаженням.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні пройшли обшуки в аеропортах "Київ" "Запоріжжя".\r\nКрім того, на початку липня в аеропортах Києва було затримано одразу 17 рейсів на виліт, в також один рейс був скасований.\r\n