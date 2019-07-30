В аэропортах "Киев" и "Запорожье" проходят обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Государственной фискальной службой и Генеральной прокуратурой проводит обыски в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского и "Международном аэропорту "Запорожье", а также в помещениях таможни.

Об этом первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Варченко написала, что правоохранители проверяют должностных лиц Киевской городской таможни, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой", - сообщила она.

На данный момент правоохранители производят досудебное расследование по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского заявляет, что на время реконструкции взлетной полосы все авиакомпании перенесут рейсы в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

2 июля в международных аэропортах Киева было задержано 17 рейсов на вылет и 1 рейс был отменен.