17 рейсов задержали и 1 рейс отменили в киевских аэропортах 2 июля

В международных аэропортах "Борисполь" (Киевская область) и "Киев" имени Игоря Сикорского было задержано 17 рейсов на вылет и 1 рейс был отменен 2 июля.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов, передают Українськi Новини.

Так, в аэропорту "Борисполь" самое большое количество рейсов задерживала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) - 5 рейсов (максимально - на 3 часа 12 минут "Киев - Анкара").

При этом максимальное время ожидания вылета было у рейсов авиакомпании SkyUp "Киев - Хургада" и "Киев - Шарм-эль-Шейх" - 12 часов 33 минуты и 16 часов 41 минута соответственно.

Также вылет задерживался у авиакомпаний "Азур Эйр Украина" (в Анталию на 1 час 56 минут и в Шарм-эль-Шейх на 1 час 38 минут), израильской El Al Israel airlines (в Тель-Авив на 3 часа 20 минут), австрийской Austrian Airlines (в Вену на 1 час 8 минут), польской LOT (в Таллин на 1 час 4 минуты), нидерландской KLM (в Запорожье на 1 час 3 минуты) и австрийской Laudamotion (в Вену на 1 час 31 минуту).

В аэропорту "Киев" во вторник рейс задержала только авиакомпания Ernest Airlines (Италия) в Бергамо на 2 часа 16 минут, а также Pegasus (Турция) отменила рейс в Даламан, запланированный на 3:55.

По состоянию на 11:00 3 июля в аэропорту "Борисполь" ожидается задержка рейсов авиакомпании "Азур Эйр Украина" в Анталию на 1 час 55 минут (планировался вылет в 12:45) и SkyUp из Шарм-эль-Шейха - на 3 часа 25 минут (прилет планировался в 19:55).

В свою очередь в аэропорту "Киев" 3 июня задержались рейсы Pegasus в Анкару на 1 час 25 минут и испанской Vueling в Барселону - на 2 часа 5 минут.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля авиакомпания SkyUp задержала 18 авиарейсов.

Ранее туроператоров обязали сообщать о задержках рейсов более 4 часов.

В сентябре Кабмин разрешил Минэкономики проводить плановые проверки туроператоров в 2018 году.