Завтра аэропорт "Киев" закрывается на реконструкцию

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывается на реконструкцию с 2 по 12 сентября.\r\nНа время реконструкции администрацией будет использована запасная полоса в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).\r\nСтоимость работ оценивается в 33 млн гривен.\r\nДля координации действий по подготовке полосы к капитальному ремонту с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также для выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.\r\nВ свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.\r\n"Аэропорт не первый раз будет работать в условиях ситуативного увеличения количества рейсов и точно справится с поставленной задачей. Заранее разработана концепция распределения рейсов, пока получаем запросы от авиакомпаний", - сказал первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.\r\nПри этом он отметил, что для обработки и распределения рейсов, подведения организационных итогов необходимо некоторое время.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июле в аэропортах "Киев" и "Запорожье" прошли обыски.\r\nВ начале июля в международных аэропортах Киева было задержано 17 рейсов на вылет, также 1 рейс был отменен.