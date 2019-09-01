Завтра аэропорт "Киев" закрывается на реконструкцию

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского закрывается на реконструкцию с 2 по 12 сентября.

На время реконструкции администрацией будет использована запасная полоса в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

Для координации действий по подготовке полосы к капитальному ремонту с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также для выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

В свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.

"Аэропорт не первый раз будет работать в условиях ситуативного увеличения количества рейсов и точно справится с поставленной задачей. Заранее разработана концепция распределения рейсов, пока получаем запросы от авиакомпаний", - сказал первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

При этом он отметил, что для обработки и распределения рейсов, подведения организационных итогов необходимо некоторое время.

Как сообщали Українські Новини, в июле в аэропортах "Киев" и "Запорожье" прошли обыски.

В начале июля в международных аэропортах Киева было задержано 17 рейсов на вылет, также 1 рейс был отменен.