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01 вересня 2019, неділя, 19:15 7
Суспільство 2019-09-01T19:45:01+03:00
Українські Новини
У центрі Києва горить горище-мансарда: рятувальники не можуть потрапити всередину

У центрі Києва горить горище-мансарда: рятувальники не можуть потрапити всередину

У центрі Києва горить горище. Фото:
У центрі Києва горить горище. Фото: "Інформатор"

Сьогодні, 1 вересня, в центрі Києва загорівся дах п'ятиповерхового будинку. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Прорізна, 18/1г.

Вогонь почав швидко поширюватися по приміщенню, внаслідок чого на момент приїзду екстрених служб площа пожежі становила 100 метрів квадратних.

Виклик надійшов близько 17:00. На місці рятувальники присвоїли пожежі ранг 1-БІС, ранг підвищеної складності. Відзначається, що рятувальникам складныше гасити вогонь через планування даху і те, що вони змушені шукати шляхи виходу на горище.

На даний момент інформації про потерпілих немає.

Вулицю Прорізну перекрили.

Також на місце прибули співробітники "Київводоканалу" і "Київенерго", а палаючий будинок — знеструмили.

Мешканці будинку вийшли на вулицю самостійно. Попередньо, постраждалих немає.



Як повідомляли Українські Новини, у Херсоні горів 5-поверховий будинок: двоє чоловіків загинули.

Раніше на Мінському масиві у Києві горів ще не побудований житловий комплекс, стовп диму було видно по всьому Києву.

Також на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.

 

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