У центрі Києва горить горище-мансарда: рятувальники не можуть потрапити всередину

Сьогодні, 1 вересня, в центрі Києва загорівся дах п'ятиповерхового будинку. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Прорізна, 18/1г.



Вогонь почав швидко поширюватися по приміщенню, внаслідок чого на момент приїзду екстрених служб площа пожежі становила 100 метрів квадратних.



Виклик надійшов близько 17:00. На місці рятувальники присвоїли пожежі ранг 1-БІС, ранг підвищеної складності. Відзначається, що рятувальникам складныше гасити вогонь через планування даху і те, що вони змушені шукати шляхи виходу на горище.



На даний момент інформації про потерпілих немає.



Вулицю Прорізну перекрили.



Також на місце прибули співробітники "Київводоканалу" і "Київенерго", а палаючий будинок — знеструмили.



Мешканці будинку вийшли на вулицю самостійно. Попередньо, постраждалих немає.







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