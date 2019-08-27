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27 августа 2019, вторник, 08:45 21
Происшествия 2019-08-27T08:45:25+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве Троещину заволокло дымом: горело здание на берегу озера

Ночью в Киеве Троещину заволокло дымом: горело здание на берегу озера

В ночь на 27 августа в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 30 произошел пожар. Горело отдельно стоящее здание на берегу озера. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Вызов на линию "101" поступил около 01:25. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

В одноэтажном домике спал охранник. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках. Когда мужчина проснулся, то огонь охватил крышу сооружения. К счастью, он сумел самостоятельно выбраться на улицу.

По прибытию пожарных они установили, что площадь пожара составляет около 30 квадратных метров. Уже в 01:40 возгорание удалось локализовать, а в 01:58 ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работали две единицы техники спасателей, а также дежурили медики и полиция. Детали случившегося и причина пожара устанавливается.

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