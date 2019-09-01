В Херсоне горела 5-этажка: два человека погибли, еще 12 эвакуировали

Вчера в 23:30 в Херсоне горела 5-этажная квартира, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел по проспекту Строителей, 11.



Сразу для ликвидации пожара на место происшествия выехали 3 единицы техники по 1-му номеру вызова.

По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и угроза распространения на другие помещения. Поэтому, была вызвана дополнительная техника.

Кроме того из подъезда эвакуировали 12 человек. В то же время спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена ​​в ожоговое отделение областной больницы.

Также в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: 26-летний сын пострадавшей и сожитель. Пожар ликвидировали в 1:45 на площади 40 кв.м.



Причина пожара устанавливается.



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