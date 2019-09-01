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01 сентября 2019, воскресенье, 18:13 55
Происшествия 2019-09-01T18:14:40+03:00
Українські Новини
В Херсоне горела 5-этажка: два человека погибли, еще 12 эвакуировали

В Херсоне горела 5-этажка: два человека погибли, еще 12 эвакуировали

В Херсоне горела квартира. Фото: пресс-служба ГосЧС
В Херсоне горела квартира. Фото: пресс-служба ГосЧС

Вчера в 23:30 в Херсоне горела 5-этажная квартира, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел по проспекту Строителей, 11.


Сразу для ликвидации пожара на место происшествия выехали 3 единицы техники по 1-му номеру вызова.

По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и угроза распространения на другие помещения. Поэтому, была вызвана дополнительная техника.

Кроме того из подъезда эвакуировали 12 человек. В то же время спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена ​​в ожоговое отделение областной больницы.

Также в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: 26-летний сын пострадавшей и сожитель. Пожар ликвидировали в 1:45 на площади 40 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, на Минском массиве в Киеве горел еще непостроенный жилой комплекс, столб дыма было видно по всему Киеву.

Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.

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