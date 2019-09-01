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01 вересня 2019, неділя, 16:14 12
Силові структури 2019-09-01T18:00:01+03:00
Українські Новини
З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів

З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 1 вересня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

Зокрема, бойовики близько 02:00 обстріляли з кулеметів позиції українських військових біля Миколаївки.

В 10:00 противник відкрив вогонь із станкових протитанкових гранатометів біля Водяного.

Також близько 10:10 було порушено перемир'я біля Луганського, де бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат з початку доби немає.

Як повідомляли Українські Новини, 1 вересня бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць.

31 серпня на Донеччині загинув український військовий, виконуючи бойове завдання.

Раніше четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.

Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Франції Емануеля Макрона і Президента Росії Володимира Путіна як можна швидше відновити переговори у зв'язку з порушенням перемир'я і загибеллю українських військовослужбовців.

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