З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів

Бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 1 вересня.Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.Зокрема, бойовики близько 02:00 обстріляли з кулеметів позиції українських військових біля Миколаївки.В 10:00 противник відкрив вогонь із станкових протитанкових гранатометів біля Водяного.Також близько 10:10 було порушено перемир'я біля Луганського, де бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь.Бойових втрат з початку доби немає.Як повідомляли Українські Новини, 1 вересня бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць.\r\n31 серпня на Донеччині загинув український військовий, виконуючи бойове завдання.Раніше четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Франції Емануеля Макрона і Президента Росії Володимира Путіна як можна швидше відновити переговори у зв'язку з порушенням перемир'я і загибеллю українських військовослужбовців.