З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів

Бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 1 вересня.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.



Зокрема, бойовики близько 02:00 обстріляли з кулеметів позиції українських військових біля Миколаївки.



В 10:00 противник відкрив вогонь із станкових протитанкових гранатометів біля Водяного.



Також близько 10:10 було порушено перемир'я біля Луганського, де бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.



Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат з початку доби немає.



Як повідомляли Українські Новини, 1 вересня бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць.

31 серпня на Донеччині загинув український військовий, виконуючи бойове завдання.



Раніше четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.



Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Франції Емануеля Макрона і Президента Росії Володимира Путіна як можна швидше відновити переговори у зв'язку з порушенням перемир'я і загибеллю українських військовослужбовців.