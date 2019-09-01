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01 сентября 2019, воскресенье, 08:29 16
Силовые структуры 2019-09-01T08:47:13+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия: ранен боец

Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия: ранен боец

За прошедшие сутки, 31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение средней степени тяжести.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного, дважды неподалеку Павлополя, дважды вблизи Лебединского, неподалеку Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Зайцево, неподалеку Майского, дважды вблизи Луганского, неподалеку Новолуганского, вблизи Шумив, неподалеку Троицкого.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций ВСУ вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, 30 августа вблизи населенного пункта Водяное, от обстрелов боевиков погиб младший сержант Савинов Сергей Васильевич.

Ранее сообщалось, что с начала "хлебного перемирия", с 21 июля по 20 августа, на Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли восемь украинских военных, а еще 17 - получили ранения различной степени тяжести.

 

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