На Донбассе украинский военный погиб, выполняя боевое задание

Вчера, 30 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще один - получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

"Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения", - отметили в штабе.

Кроме того, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с начала суток.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, под Широкино боевики сбросили гранату с беспилотника: также под огонь обстрелов попал КПВВ "Майорское".

Также 26 августа на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.