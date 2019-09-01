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01 вересня 2019, неділя, 14:36 18
Політика 2019-09-01T16:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський Литву закликав приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу

Зеленський Литву закликав приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Литви Гітанас Науседа запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Литву.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Президенти провели зустріч у рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в Польщі.

"Президент Литви запросив Володимира Зеленського в Вільнюс. А глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум в Маріуполі восени цього року і приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу", - сказано в повідомленні.

Також в ході зустрічі сторони обговорили активізацію співпраці у сфері альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в 2020 році в Литві.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема, в рамках Нормандського формату.

Нагадаємо, раніше Президент закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу.

Також Зеленський запропонував Президенту Польщі Анджею Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про диверсифікацію джерел поставок природного газу і підвищення енергетичної безпеки України.

 

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