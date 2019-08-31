Украина, Польша и США подписали меморандум по газу

Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.\r\n"Меморандум подписан в Варшаве с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, министра энергетики США Рика Перри и уполномоченного правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимски", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что одним из шагов в рамках диверсификации поставок газа станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.\r\nДля этого будет построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы Украины и ЕС.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина и Польша сошлись в том, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе.\r\nВ Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше.\r\nТакже Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.