Украина, Польша и США подписали меморандум по газу

Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

"Меморандум подписан в Варшаве с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, министра энергетики США Рика Перри и уполномоченного правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимски", - сказано в нем.

Отмечается, что одним из шагов в рамках диверсификации поставок газа станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.

Для этого будет построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы Украины и ЕС.

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