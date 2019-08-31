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31 августа 2019, суббота, 20:38 31
Экономика мира 2019-08-31T20:39:08+03:00
Українські Новини
Украина, Польша и США подписали меморандум по газу

Украина, Польша и США подписали меморандум по газу

Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk
Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

"Меморандум подписан в Варшаве с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, министра энергетики США Рика Перри и уполномоченного правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимски", - сказано в нем.

Отмечается, что одним из шагов в рамках диверсификации поставок газа станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.

Для этого будет построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы Украины и ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Польша сошлись в том, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе.

В Польше Зеленский пообещал, что пункты пропуска на границе будут работать лучше.

Также Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе.

Больше новостей о: Украина Газ США Польша Меморандум о сотрудничестве Меморандум по газу

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Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Фото: facebook.com/alex.danylyuk
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