Курс долара почне стабільно зростати: що буде з гривнею восени

Гривня, хоч і почала втрачати позиції в останні дні, однак практично весь серпень їй вдавалося уникати серйозної девальвації. Після досить різкого падіння в перший тиждень (з 25,02 грн за долар 1 серпня до 25,73 грн за долар 6-го по офіційним курсом НБУ) вона практично відвоювала втрачені позиції. 23-25 ​​серпня курс долара – 25,04 грн – був близький до мінімального не тільки за цей рік, а й за два попередніх (25,02 грн). Потім, втім, долар знову став дорожчати. Хоча і дуже повільно: за останній тиждень місяця американська валюта змогла додати в ціні менше 20 копійок (до 25,23 грн). А в останній день знову "здалася": офіційний курс опустився до 25,15 грн.

Ослаблення гривні в цьому році почалося дещо пізніше, ніж рік тому. У 2018-му українська валюта почала стабільно девальвувати десь з середини липня, а за серпень долар подорожчав відразу на 1,21 грн (з 26,87 до 28,28 грн). Зараз же початок серпня долар зустрів на нижньому піку своєї ціни (25,02 грн) і за весь місяць зміг додати всього 13 копійок (до 25,15 грн), пише "Сьогодні".

Але осінь для гривні – традиційний сезон девальвації. І в тому, що курс долара найближчим часом почне стабільно зростати, ніхто не сумнівається. Питання лише в тому, коли це станеться. Ми спостерігаємо початок цієї тенденції вже зараз, або гривня ще попручається? І яким буде курс долара через місяць і до кінця року?

Передумови для ослаблення гривні з'являться у вересні

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що в цьому році міцна гривня в кінці літа – аж ніяк не аномалія.

"У цьому році гривня поводиться цілком зрозуміло, передбачувано і прогнозовано. Ще на початку року було зрозуміло, що зміцнення відбуватиметься до кінця літа внаслідок різного роду виборів. Специфіка України така, що під час виборів в Україну приходять специфічні капітали, і це сприяє зміцненню гривні", – говорить він.

А ось загострення інтересу іноземних інвесторів до українських цінних паперів експерт називає несподіваною обставиною. Яка, втім, також додала міцності українській валюті.

"Деяким чином несподіваним був масове залучення нерезидентів у гривневі ОВДП. Воно почалося тільки в минулому році, коли нерезиденти купили ОВДП на 6-8 млрд грн. А в цьому році обсяг дійшов уже до 80 млрд грн. Швидше за все, це обумовлено діями міністерства фінансів і Нацбанком, тому що прибутковість облігацій і ставки рефінансування надзвичайно висока, 18-19%", – каже Василь Юрчишин.

Перше масове погашення таких облігацій має відбутися вже у вересні, і це відразу позначиться на курсі гривні.

"Восени повинні початися перші погашення коротких облігація, 6-9-месчних. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо послаблення гривні. Досить поступове, але з певним прискоренням. А на кінець року ми, очевидно, повернемося до того рівня, який був і в минулому році – десь 27,5-27,9 грн за долар", – говорить Василь Юрчишин.

Керівник EXANTE Україна Володимир Позній також вважає, що у вересні навряд чи ми побачимо серйозне зростання долара.

"Відмітка в 25 гривень протягом останніх трьох років виступає в якості значущого рівня, поблизу якого зростання української валюти втрачає силу. Схоже, цей же сценарій стався у серпні, незважаючи на те, що гривня стала лідером за приростом до долара з початку року, додаючи в якийсь момент більше 10%. Ймовірно, стрибок долара до гривні продовжиться у вересні і потенційно розтягнеться на кілька місяців, поклавши початок росту до верхньої межі діапазону останніх років – 28 за долар. У вересні, зокрема, можливий відкат в область 26", – каже він.

Серед причин, які можуть сприяти послабленню української валюти, Володимир Позній виділяє торгові війни і ослаблення валют країн, що розвиваються.

"Торгові війни пригнічують промислове зростання в усьому світі, що викликає скорочення попиту на основну експортну сировину України і тягне за собою ослаблення валюти. На додаток на порядок денний в серпні знову стали просочуватися насторожуючі новини з Туреччини та Аргентини, що викликало різке ослаблення національних валют цих країн. Турбулентність валют країн, що розвиваються часто викликає негатив для всього блоку валют EM, що може стати головною темою вересня", – каже він.

Рекорди гривні і наслідки для бюджету

Як повідомляли новини "Сьогодні", в цьому році гривня стала лідером рейтингу світових валют по відношенню до долара США, зміцнившись за 7 місяців до американської валюти на 9,1%. Міцна гривня забезпечує порівняно низькі ціни на імпортні товари, що не може не радувати споживача. Однак розбіжність між реальним курсом валют і тим, що закладався в бюджет (29,4 грн до кінця року), викликає стурбованість чиновників від економіки.

Так, глава Рахункової палати Валерій Пацкан днями заявив, що з урахуванням курсу гривні до долара або євро розраховується близько 40% доходів держбюджету. І надмірно низький курс долара в цьому році (в порівнянні з тим, який закладався в бюджет) призвів до того, що план доходів державного бюджету недовиконується.

"З початку року гривня зміцнилася до долара на 9%. І, за оцінкою фахівців Рахункової палати, через менший офіційний курс, ніж прогнозувалося, недоотримано 9,2 млрд грн доходів", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Валерій Пацкан зазначив, що прогноз курсу валют при розробці бюджету повинен бути більш якісним. І експерти погоджуються з цим.

"Валютне прогнозування у нас дійсно є неналежним. Дуже часто прогнози у нас стають політичним, а не економічним інструментом. Уряду завжди бажано закладати низьку інфляцію і помірну девальвацію. Це дуже привабливий сценарій для економічної динаміки наповнення бюджету. Я вважаю, якщо дійсно був високий попит на українські цінні папери, то потрібно було не продавати їх якомога більше за низькими цінами, а знижувати прибутковість і таким чином зменшувати борг", – прокоментував Василь Юрчишин.

Як повідомляли Українські Новини, в липні середня зарплата збільшилася поорівняно з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні в місяць.

Тим часом держборг України знову зріс на 2 млрд доларів.