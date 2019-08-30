підписатися на розсилку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 серпня 2019, пʼятниця, 08:51 27
Економіка 2019-08-30T10:30:03+03:00
Українські Новини
Середня зарплата продовжує зростати: де і кому в Україні платять найбільше

Середня зарплата продовжує зростати: де і кому в Україні платять найбільше

Гроші
Гроші

У липні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 249 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Херсонській області, де середня зарплата становила 8 547 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в липні, гривень:

  липень липень у % до червня
Середня 10 971 101,7
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства 9 875 111,8
Промисловість 12 293 105,7
- Видобувна промисловість 16 293 106,6
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу 11 602 104,9
- Обробна промисловість 10 654 107,9
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 868 105,5
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10 063 109,1
- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15 937 98,3
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11 934 103,4
- хімічне виробництво 20 013 108,5
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 024 108,5
- виробництво гумових і пластмасових виробів та інших неметалічних мінеральних виробів 14 171 102,4
- металургія й обробка металу 11 443 102,2
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 673 101,8
- виробництво електричного й електронного обладнання 10 634 108,8
- виробництво машин і обладнання 10 624 97,7
- виробництво транспортного обладнання 12 151 104,0
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11 564 106,5
Поставки електроенергії, газу, пари й кондиціонованого повітря 14 094 107,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 798 108,6
Будівництво 9 529 103,5
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 095 104,5
Транспорт і зв'язок 12 494 107,7
Тимчасове розміщення й організація харчування 6 833 99,4
Інформація і телекомунікації 17 299 98,3
Фінансова діяльність 19 459 107,5
Операції з нерухомістю 8 869 99,6
Професійна, наукова і технічна діяльність 14 299 101,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9 229 108,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 287 107,8
Освіта 8 439 86,7
Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 259 96,3
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 9 063 86,0
Надання інших послуг 9 074 100,9

Як повідомляли Українські Новини, у червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.

Тим часом за півроку пенсія зросла на 13,6%: найзаможніші пенсіонери в Києві, найбідніші - в Тернополі.

Крім того, зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують здобувачі.

А борги із зарплати зростають третій місяць поспіль.

Більше новин про: Зарплата середня зарплата

Архів
Новини
ДТЕК Енерго знизив прибуток на 38% у першому півріччі 2019 року 11:02
Макрон обговорив із Зеленським підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" у вересні 11:02
НАБУ підозрює заступника міністра екології Вакараша в недекларуванні будинку 10:53
Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко 10:47
ДБР офіційно підтвердило обшуки в НГТУ 10:44
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok