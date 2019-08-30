Середня зарплата продовжує зростати: де і кому в Україні платять найбільше

У липні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 249 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Херсонській області, де середня зарплата становила 8 547 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в липні, гривень:

липень липень у % до червня Середня 10 971 101,7 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства 9 875 111,8 Промисловість 12 293 105,7 - Видобувна промисловість 16 293 106,6 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу 11 602 104,9 - Обробна промисловість 10 654 107,9 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 868 105,5 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10 063 109,1 - виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15 937 98,3 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11 934 103,4 - хімічне виробництво 20 013 108,5 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 024 108,5 - виробництво гумових і пластмасових виробів та інших неметалічних мінеральних виробів 14 171 102,4 - металургія й обробка металу 11 443 102,2 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 673 101,8 - виробництво електричного й електронного обладнання 10 634 108,8 - виробництво машин і обладнання 10 624 97,7 - виробництво транспортного обладнання 12 151 104,0 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11 564 106,5 Поставки електроенергії, газу, пари й кондиціонованого повітря 14 094 107,0 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 798 108,6 Будівництво 9 529 103,5 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 095 104,5 Транспорт і зв'язок 12 494 107,7 Тимчасове розміщення й організація харчування 6 833 99,4 Інформація і телекомунікації 17 299 98,3 Фінансова діяльність 19 459 107,5 Операції з нерухомістю 8 869 99,6 Професійна, наукова і технічна діяльність 14 299 101,5 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9 229 108,4 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 287 107,8 Освіта 8 439 86,7 Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 259 96,3 Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: 9 063 86,0 Надання інших послуг 9 074 100,9

Як повідомляли Українські Новини, у червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.

Тим часом за півроку пенсія зросла на 13,6%: найзаможніші пенсіонери в Києві, найбідніші - в Тернополі.

Крім того, зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують здобувачі.

А борги із зарплати зростають третій місяць поспіль.