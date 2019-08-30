Середня зарплата продовжує зростати: де і кому в Україні платять найбільше

У липні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з червнем на 1,7%, або на 188 гривень до 10 971 гривні на місяць.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 249 гривень\/місяць.\r\nНайнижчий рівень зафіксований у Херсонській області, де середня зарплата становила 8 547 гривень\/місяць.\r\nСередня заробітна плата населення України в липні, гривень:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nлипень\r\nлипень у % до червня\r\n\r\n\r\nСередня\r\n10 971\r\n101,7\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства\r\n9 875\r\n111,8\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n12 293\r\n105,7\r\n\r\n\r\n- Видобувна промисловість\r\n16 293\r\n106,6\r\n\r\n\r\n- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу\r\n11 602\r\n104,9\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n10 654\r\n107,9\r\n\r\n\r\n- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби\r\n7 868\r\n105,5\r\n\r\n\r\n- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття\r\n10 063\r\n109,1\r\n\r\n\r\n- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність\r\n15 937\r\n98,3\r\n\r\n\r\n- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки\r\n11 934\r\n103,4\r\n\r\n\r\n- хімічне виробництво\r\n20 013\r\n108,5\r\n\r\n\r\n- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів\r\n11 024\r\n108,5\r\n\r\n\r\n- виробництво гумових і пластмасових виробів та інших неметалічних мінеральних виробів\r\n14 171\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- металургія й обробка металу\r\n11 443\r\n102,2\r\n\r\n\r\n- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції\r\n12 673\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- виробництво електричного й електронного обладнання\r\n10 634\r\n108,8\r\n\r\n\r\n- виробництво машин і обладнання\r\n10 624\r\n97,7\r\n\r\n\r\n- виробництво транспортного обладнання\r\n12 151\r\n104,0\r\n\r\n\r\n- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання\r\n11 564\r\n106,5\r\n\r\n\r\nПоставки електроенергії, газу, пари й кондиціонованого повітря\r\n14 094\r\n107,0\r\n\r\n\r\nВодопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n8 798\r\n108,6\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n9 529\r\n103,5\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n11 095\r\n104,5\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n12 494\r\n107,7\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n6 833\r\n99,4\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n17 299\r\n98,3\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n19 459\r\n107,5\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n8 869\r\n99,6\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n14 299\r\n101,5\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n9 229\r\n108,4\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n16 287\r\n107,8\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n8 439\r\n86,7\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n7 259\r\n96,3\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги й відпочинок:\r\n9 063\r\n86,0\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n9 074\r\n100,9\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.\r\nТим часом за півроку пенсія зросла на 13,6%: найзаможніші пенсіонери в Києві, найбідніші - в Тернополі.\r\nКрім того, зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують здобувачі.\r\nА борги із зарплати зростають третій місяць поспіль.