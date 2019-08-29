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29 серпня 2019, четвер, 10:26 23
Економіка 2019-08-29T12:30:05+03:00
Українські Новини
Держборг України знову зріс на 2 млрд доларів

Держборг України знову зріс на 2 млрд доларів

Долар
Долар

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець липня 2019 року становив 2 066,92 млрд гривень або 82,4 млрд доларів проти 2 102,41 млрд гривень, або 80,35 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня становив 1 811,7 млрд гривень (72,22 млрд доларів) проти 1 832,3 млрд гривень (70,02 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 40,12 млрд доларів до 39,93 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився з 782,42 млрд гривень до 810,06 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс з 29,90 млрд доларів до 32,29 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 липня становив 255,22 млрд гривень, або 10,17 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.

Тим часом Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

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