Держборг України знову зріс на 2 млрд доларів

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.\r\nПро це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.\r\nДержавний і гарантований державою борг на кінець липня 2019 року становив 2 066,92 млрд гривень або 82,4 млрд доларів проти 2 102,41 млрд гривень, або 80,35 млрд доларів місяцем раніше.\r\nЗагальний розмір прямого держборгу станом на 31 липня становив 1 811,7 млрд гривень (72,22 млрд доларів) проти 1 832,3 млрд гривень (70,02 млрд доларів) місяцем раніше.\r\nПри цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 40,12 млрд доларів до 39,93 млрд доларів.\r\nПрямий внутрішній борг збільшився з 782,42 млрд гривень до 810,06 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті зріс з 29,90 млрд доларів до 32,29 млрд доларів).\r\nГарантований державою борг на 31 липня становив 255,22 млрд гривень, або 10,17 млрд доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом: що буде з курсом валют.\r\nТим часом Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.