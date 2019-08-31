Долар і євро за останній тиждень літа злетіли в ціні

З 23 по 30 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,05 коп. до 25,3156 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,25 коп. до 25,0287 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,92 коп. до 27,5769 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,02 коп. до 28,0791 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 30 серпня 25,0287 25,3156 27,5769 28,0791 3,4100 3,9200 Порівняно з 23 серпня 0,0925 0,0605 0,0192 0,0102 0,0000 -0,0500

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Також дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).