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31 серпня 2019, субота, 08:36 90
Економіка 2019-08-31T10:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро за останній тиждень літа злетіли в ціні

Долар і євро за останній тиждень літа злетіли в ціні

Долар
Долар

З 23 по 30 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,05 коп. до 25,3156 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,25 коп. до 25,0287 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,92 коп. до 27,5769 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,02 коп. до 28,0791 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 30 серпня 25,0287 25,3156 27,5769 28,0791 3,4100 3,9200
Порівняно з 23 серпня 0,0925 0,0605 0,0192 0,0102 0,0000 -0,0500

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Також дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).

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