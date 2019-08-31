Долар і євро за останній тиждень літа злетіли в ціні

З 23 по 30 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,05 коп. до 25,3156 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 9,25 коп. до 25,0287 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 1,92 коп. до 27,5769 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,02 коп. до 28,0791 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 30 серпня\r\n25,0287\r\n25,3156\r\n27,5769\r\n28,0791\r\n3,4100\r\n3,9200\r\n\r\n\r\nПорівняно з 23 серпня\r\n0,0925\r\n0,0605\r\n0,0192\r\n0,0102\r\n0,0000\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH\/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТакож дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).