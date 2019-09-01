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01 вересня 2019, неділя, 00:01 8
Президент 2019-09-01T01:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів про найскладніший момент його президентства

Зеленський розповів про найскладніший момент його президентства

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, який саме момент був для нього найскладнішим за перші 100 днів президентства. Про це стало відомо із його інтерв'ю телеканалу "1+1".

Зеленський зазначив, що найважчим для нього був день, коли на Донбасі під Павлополем загинули 4 українських військових в результаті ворожого обстрілу.

Відразу після цих втрат Зеленський зателефонував Путіну і закликав його до світу.

Також варто зазначити, що президент України переконаний у тому, що найважливіший день ще попереду.

"Найскладніший момент, напевно, коли було 4 загиблих і після цього я говорив з президентом Росії. Важливий день - ще попереду. Скоро", - сказав Зеленський.

Як повідомляли раніше Українські Новини, Зеленський також розповів про дзвінок Путіну і про те, що МЗС України намагався йому перешкодити.

Також Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо. А ще про те, чи напивався він за ці сто днів президентства, як він поставився до поїздки Андрія Богдана в Сен-Тропе на День незалежності України і про те, що новий уряд України має знизити "комуналку", інакше його виженуть.

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