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31 августа 2019, суббота, 22:30 69
Президент 2019-08-31T22:36:12+03:00
Українські Новини
МИД Украины препятствовал разговору Зеленского с Путиным

МИД Украины препятствовал разговору Зеленского с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих первых контактах с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

Согласно сообщению телеканала, Зеленский обвинил бывших сотрудников МИД Украины в том, что они "не допускали" его переговоры с Путиным.

"Для них - не дай бог сейчас моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным, не дай бог такое произойдет. Я за это их и ... не хочу говорить о моем отношении к ним. Поэтому я решил ему позвонить. Мы познакомились, у нас был разговор около 30 минут", - сказал Зеленский.

По его словам, говорили о ситуации в Донбассе, об обмене пленными.

"Он говорил мне информацию, которой он владеет, я ему говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о происходящем на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор, потому что мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", - сказал президент.

Зеленский утверждает, что позвонить Путину требовали от него близкие украинских политзаключенных.

Напомним, что Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо. А еще о том, напивался ли он за эти сто дней президентства, как он отнесся к поездке Андрея Богдана в Сен-Тропе в День независимости Украины и о том, что новое правительство Украины должно снизить "коммуналку", иначе его выгонят.

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