Президент Зеленський пообіцяв саджати корупціонерів восени

Президент України Володимир Зеленський розповів, що посадки корупціонерів почнуться, як тільки запрацює Антикорупційний суд і з'явиться (вже призначений новий генеральний прокурор. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1" з нагоди 100 днів президентства.

"Антикорупційний суд, якого не було, 5 вересня починає працювати вперше в Україні. Там пройшов конкурс, і, мені здається, зараз там з'являться чесні судді. Це дуже важливе питання. Далі. У нас з'явиться новий генеральний прокурор (їм вже призначений Руслан Рябошапка). Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли у нас з'явиться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться (посадки корупціонерів)", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо. А ще про те, чи напивався він за ці сто днів президентства, як він поставився до поїздки Андрія Богдана в Сен-Тропе на День незалежності України і про те, що новий уряд України має знизити "комуналку", інакше його розженуть.

Також президент Володимир Зеленський розповів про свої перші контакти з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним і анонсував особисту зустріч з ним.