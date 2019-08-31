Зеленський заявив, що якщо уряд не зменшить комуналку - з ним попрощаються

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що уряд має представити модель, завдяки якій вдасться зменшити вартість комунальних послуг. Якщо цього зробити не вдасться, то Зеленський погрожує розпуском уряду. Про це він сказав програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента", передають Українські Новини.

"Завдання уряду - зменшити. Вони повинні показати модель. Якщо не буде моделі зменшення комуналки, то будемо прощатися з урядом", - сказав Президент Володимир Зеленський.

При цьому він допустив, що сума самої комуналки не може бути зменшена.

"Питання не самої комуналки, а відсотки, що людина платить від своєї зарплати чи пенсії. Таке завдання ставиться новому уряду. Комуналка може бути такий же, але тоді збільшуємо пенсії, субсидії, зарплату. Ми говоримо про відсоток. Не може людина 50-90% від доходу платити за комуналку", - пояснив він.

Також, за словами Президента, перед новим Кабінетом Міністрів стоїть завдання зменшення відсотків кредитування.

"Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати нерухомість або землю по іншому відсотку. Я розумію, що 17-18% кредиту просто неможливо оплачувати", - сказав він.

Крім того, Зеленський пообіцяв, що контрабанда на державному кордоні припиниться до кінця року.

"До кінця 2019 року ми приб'ємо контрабас", - сказав він.

При цьому питання про те, чи буде переглянутий закон про функціонування української мови як державної, глава держави назвав дуже складним.

"Яким би не було рішення, воно буде бити по Президенту і парламенту дуже сильно. Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав національних меншин, і там все має бути виписано", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій і житлових субсидій за серпень, у той час як майже 70% пенсіонерів живуть на пенсію нижче середньої.

Тим часом українці, які не мають права на цю соціальну допомогу, все частіше звертаються до хитрощів, які допомагають їм її оформити.