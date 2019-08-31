Україна і Польща зійшлися в тому, що "Північний потік-2" загрожує всій Європі

Україна і Польща одностайні в тому, що проект Північний потік-2 неприйнятний і загрожує всій Європі. Про це сказав український лідер Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Варшаві. Про це повідомляє прес-служба президента України у суботу, 31 серпня.\r\n"І тут ми говоримо з Польщею в один голос: "Північний потік-2 є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи", – підкреслив він.\r\nЗеленський додав, що Україна і Польща виступають за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичне співробітництво в трикутнику Польща – США – Україна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще.\r\nТакож Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.\r\nНа думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США.\r\nСенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" а також прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".