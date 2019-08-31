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31 серпня 2019, субота, 20:21 7
Політика 2019-08-31T20:34:16+03:00
Українські Новини
Україна і Польща зійшлися в тому, що "Північний потік-2" загрожує всій Європі

Україна і Польща зійшлися в тому, що "Північний потік-2" загрожує всій Європі

Україна і Польща одностайні в тому, що проект Північний потік-2 неприйнятний і загрожує всій Європі. Про це сказав український лідер Володимир Зеленський на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Варшаві. Про це повідомляє прес-служба президента України у суботу, 31 серпня.

"І тут ми говоримо з Польщею в один голос: "Північний потік-2 є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи", – підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна і Польща виступають за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також за енергетичне співробітництво в трикутнику Польща – США – Україна.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще.

Також Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

На думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США.

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" а також прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".

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