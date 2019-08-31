Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні

Президент Володимир Зеленський запропонував Президенту Польщі Анджею Дуді спорудити меморіал примирення на кордоні України і Польщі.\r\nПро це він сказав на прес-конференції у Польщі за підсумками зустрічі з Дудою, передають Українські Новини.\r\n"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", - сказав він.\r\nКрім цього, Зеленський подякував Польщі за підтримку України у важкі часи російської агресії і за відстоювання міжнародного права в Раді безпеки ООН, Європейський союз, НАТО та інших міжнародних організаціях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Польщі хоче провести восени парламентські вибори.\r\nА також президент Польщі заявив, що хоче дружби з Росією - великим сусідом.\r\nДуда вже запросив Зеленського в Польщу.\r\nА ось раніше український і польський президенти не змогли домовитися по спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії і поїхали окремо.