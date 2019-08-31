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31 серпня 2019, субота, 17:44 6
Зовнішня політика 2019-08-31T19:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні

Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні

Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запропонував Президенту Польщі Анджею Дуді спорудити меморіал примирення на кордоні України і Польщі.

Про це він сказав на прес-конференції у Польщі за підсумками зустрічі з Дудою, передають Українські Новини.

"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення", - сказав він.

Крім цього, Зеленський подякував Польщі за підтримку України у важкі часи російської агресії і за відстоювання міжнародного права в Раді безпеки ООН, Європейський союз, НАТО та інших міжнародних організаціях.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Польщі хоче провести восени парламентські вибори.

А також президент Польщі заявив, що хоче дружби з Росією - великим сусідом.

Дуда вже запросив Зеленського в Польщу.

А ось раніше український і польський президенти не змогли домовитися по спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії і поїхали окремо.

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