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31 серпня 2019, субота, 12:37 6
Президент 2019-08-31T13:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський відновив на посаді голову райадміністрації в Київській області, якого звільнив Порошенко в 2017

Зеленський відновив на посаді голову райадміністрації в Київській області, якого звільнив Порошенко в 2017

Президент Володимир Зеленський відновив на посаді голову Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області Віктора Коляду.

Про це йдеться в розпорядженні Президента №313, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженням, Коляда поновлений на посаді у зв'язку з рішенням Верховного суду від 15 серпня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 1 вересня 2017 року Порошенко звільнив голову Кагарлицької райадмінстрації Віктора Коляду. Він був звільнений відповідно до ч. 10 ст. 118 Конституції, яка говорить, що якщо недовіру голові райадміністрації висловили дві третини депутатів, Президент приймає рішення про відставку голови.

Тим часом Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.

Раніше Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області, призначених Порошенком, також Зеленський звільнив 12 голів районних державних адміністрацій Черкаської області.

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