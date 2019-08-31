Зеленський відновив на посаді голову райадміністрації в Київській області, якого звільнив Порошенко в 2017

Президент Володимир Зеленський відновив на посаді голову Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області Віктора Коляду.\r\nПро це йдеться в розпорядженні Президента №313, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з розпорядженням, Коляда поновлений на посаді у зв'язку з рішенням Верховного суду від 15 серпня 2019 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 вересня 2017 року Порошенко звільнив голову Кагарлицької райадмінстрації Віктора Коляду. Він був звільнений відповідно до ч. 10 ст. 118 Конституції, яка говорить, що якщо недовіру голові райадміністрації висловили дві третини депутатів, Президент приймає рішення про відставку голови.\r\nТим часом Президент Володимир Зеленський звільнив 16 голів районних державних адміністрацій в Дніпропетровській області.\r\nРаніше Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області, призначених Порошенком, також Зеленський звільнив 12 голів районних державних адміністрацій Черкаської області.