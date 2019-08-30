Міністр охорони здоров'я Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зокрема, Скалецька задекларувала 2 квартири в Києві площею 71,6 кв.м і 50,5 кв. м, дачний будинок площею 69,6 кв. м і земельна ділянка площею 565 кв. м.

Її донька Ярина Черненко володіє квартирою в Київській області площею 60 кв. м.

Міністр також задекларувала автомобіль Mitsubishi Grandis 2009 року випуску.

Зарплата Скалецької в Києво-Могилянській академії за 2018 рік становила 269,267 тис. гривень, гонорари - 23,785 тис. гривень, дохід від підприємницької діяльності - 106,355 тис. гривень, аліменти 10,78 тис. гривень.

Крім того, Скалецька задекларувала готівкові кошти у сумі 30 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір в найближчий місяць змінити всіх неефективних керівників державних органів.